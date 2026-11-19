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कानपुर में अजय शर्मा मेमोरियल कप का रोमांच, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोवर्स की आक्रामक शुरुआत

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 19 Nov 2026 11:50 AM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 11:50 AM IST







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कानपुर में आयोजित चौथे अजय शर्मा मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रोवर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 178 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया है। रोवर्स की इस विशाल पारी के मुख्य आकर्षण सचिन शुक्ला रहे, जिन्होंने शानदार 100 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि ईशान अवस्थी ने 60 रनों का अहम योगदान दिया। ... और पढ़ें

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