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कानपुर: पुराने सीएमओ ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर की हालत जर्जर, सड़क पर भरा हुआ है सीवर का पानी

Shikha Pandey

Updated Mon, 21 Sep 2026 02:29 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 02:29 PM IST







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रामादेवी स्थित पुराने सीएमओ ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर की हालत जर्जर है। यहां टूटी सड़क पर सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। जिससे लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। ... और पढ़ें

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