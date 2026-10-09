कानपुर में साइबर ठगों का बड़ा स्ट्राइक, जाजमऊ के जूता कारोबारी से 2.66 करोड़ ठगे

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कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित पॉश डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक नामचीन जूता कारोबारी साइबर ठगों का शिकार बन गए। शातिर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट या निवेश का झांसा देकर कारोबारी से रिकॉर्ड 2.66 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़ित कारोबारी ने मीडिया से दूरी बना ली है और किसी भी प्रकार की बातचीत करने से इनकार कर दिया है।

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