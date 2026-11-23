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कानपुर: मैस्कर घाट के चेंजिंग रूप में लटका ताला, महिला श्रद्धालुओं को होती परेशानी

Shikha Pandey

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST







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कैंट के मैस्कर घाट के चेंजिंग रूप में ताला लटका हुआ है। यहां गंगा के स्नान करने आने वाले श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ... और पढ़ें

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