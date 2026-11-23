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कानपुर: सीबीआई की छापेमारी के बाद छावनी परिषद का गेट बंद, बाहर से लौट रहे लोग

Shikha Pandey

Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 06:35 PM IST







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सीबीआई की टीम ने छावनी परिषद में बीते दिनों छापेमारी कर दो आरोपियों को घूस लेने में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से छावनी परिषद में सन्नाटा नजर आ रहा है। सोमवार को छावनी परिषद के मुख्य गेट बंद रहा। इस दौरान आने वाले पीड़ित गेट बंद देख वापस लौट गए। ... और पढ़ें

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