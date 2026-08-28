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औरैया: 8055 गैंग के सरगना पर फायरिंग की कोशिश, हाथ ऊपर करने से बची जान

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 06:05 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 06:05 PM IST







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शहर के चर्चित 8055 गैंग के सरगना पर गोली चलाने की कोशिश से बुधवार को चौराहे पर हड़कंप मच गया। बाइक सवार युवक ने सरगना को तमंचा सटाकर गोली चलाने का प्रयास किया। आरोपी गोली चलाता, इससे पहले ही सरगना ने उसका हाथ ऊपर कर दिया। इससे गोली हवा में चली और वह बाल-बाल बच गया। ... और पढ़ें