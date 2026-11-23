{"_id":"6b043a4856fe33424709cdec","slug":"video-assembly-speaker-satish-mahana-lays-foundation-stones-for-projects-worth-rs64-crore-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 64 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को अहिरवां स्थित सिद्धार्थ पैलेस में 35 करोड़ रुपये व यशोदा नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में 29 करोड़ रुपये से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना है। उसकी राजनीतिक विकास, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की ओर है। यह क्षेत्र ऐसा है, जहां पहले जनप्रतिनिधि मिलने के लिए जनता डरती थी। लेकिन आज मैं खुद जनता के बीच में उपलब्ध रहता हूं। सतीश महाना ने कहा कि एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जनता से क्या वादा करते हैं।

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