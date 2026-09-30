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कानपुर: हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह में निबंध प्रतियोगिता के विजेता अधिवक्ता पुरस्कृत

Wed, 30 Sep 2026 07:37 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:37 PM IST
Advocate winners of essay competition awarded at Hindi Fortnight closing ceremony
हिंदी विधि प्रतिष्ठान कानपुर नगर, बार एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवारा समापन समारोह आयोजित किया गया। बार एसोसिएशन के राम अवतार महाना हॉल में आयोजित समारोह की अध्यक्षता जिला जज अनमोल पाल व संचालन बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अजय प्रताप सिंह चौहान ने किया। हिंदी विधि प्रतिष्ठान के सदस्य अपर जिला जज सुभाष सिंह और पूर्व न्यायाधीश सुभाष चंद्र सविता मुख्य वक्ता के रूप में रहे। हिंदी पखवारा के दौरान आयोजित की गई निबंध व पत्र लेखन प्रतियोगिता के विजेता अधिवक्ताओं शैलेंद्र द्विवेदी, कपिलदीप सचान, शशिकांत पांडे व प्रबल प्रताप सिंह को पुरस्कृत भी किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी व महामंत्री बिनय मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यव दिनेश चंद्र वर्मा व महामंत्री राजीव यादव, सोनल पाठक, रमाकांत मिश्रा, मो. तौहीद, मनोज कुमार द्विवेदी, रवींद्र वर्मा, पवन तिवारी आदि मौजूद रहे।
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