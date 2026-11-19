{"_id":"6afe8100ccce9ea31401da5a","slug":"video-accident-in-kanpur-dehat-bus-carrying-pilgrims-rams-into-the-back-of-a-truck-on-the-highway-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर ट्रक में पीछे से घुसी तीर्थयात्रियों से भरी बस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर ट्रक में पीछे से घुसी तीर्थयात्रियों से भरी बस
कानपुर देहात में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे खोजाफूल गांव के पास नेशनल हाईवे पर राजस्थान के बालाजी से उन्नाव के शुक्लागंज जा रही तीर्थयात्रियों से भरी टूरिस्ट बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण हादसे में बस सवार दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से 10 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।