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कन्नौज सपा प्रदर्शन: कलेक्ट्रेट के गेट पर पुलिस से धक्का-मुक्की, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 08 Oct 2026 01:27 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 01:27 PM IST







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कन्नौज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट कूच के दौरान कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर रोकने पर पुलिस और सपाइयों के बीच झड़प हो गई। ... और पढ़ें

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