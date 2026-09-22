{"_id":"6ab23a5a7da86eabac09be0b","slug":"video-kannauj-explosion-while-manufacturing-illegal-fireworks-house-roof-blown-off-and-artisan-scorched-by-flames-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कन्नौज: अवैध आतिशबाजी बनाते समय विस्फोट, उड़ी मकान की छत और आग की लपटों में झुलसा कारीगर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छिबरामऊ अंतर्गत ग्राम बहवलपुर में मंगलवार सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई और 55 वर्षीय कारीगर शिवकुमार चक्रवर्ती गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर किया गया है। एसडीएम और सीओ समेत भारी पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध बारूद जब्त किया और मकान मालिक को हिरासत में लिया है।

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