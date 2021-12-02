फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Teenage girl's body found hanging at home.

Kannauj News: घर में फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव

Wed, 23 Sep 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:12 AM IST
विज्ञापन
Teenage girl's body found hanging at home.
हसेरन। घर के कमरे में मंगलवार को किशोरी का शव फंदे पर लटका मिला। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। किशोरी की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल की। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन


सौरिख क्षेत्र के ग्राम दारापुर बरेठी निवासी मनोज फेरी लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते है जबकि पत्नी मुस्कान मजदूरी करती है। दोपहर में मुस्कान मजदूरी से खाना खाने के लिए घर पहुंची। कमरे में पहुंचने पर उसने पुत्री पारुल (17) को साड़ी के फंदे पर लटका देखा। यह देखकर उसकी चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के लोग और परिवार के सदस्य मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन

परिज ने किशोरी को नीचे उतारकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ सौरिख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजन और आसपास के लोगों से जानकारी ली। पारुल तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके दो छोटे भाई हैं, जिनकी उम्र छह और 11 वर्ष है। उसकी मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि पिता ने पुत्री के मंदबुद्धि होने की बात कहकर पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed