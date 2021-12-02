Kannauj News: पति की हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंकने का आरोप

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क्षेत्र के अंदौआ निवासी सुमन देवी ने बताया कि पति अरविंद ने खेत बेचने पर मिले तीन लाख रुपये गांव के एक युवक को वाहन खरीदने के लिए दिए थे। सात सितंबर को रुपये मांगने पर वह युवक रुपये देने के लिए पति को झारखंड ले गए। बताया कि वहां वाहन से माल उतारने के बाद हिसाब किया जाएगा। आरोप है 16 सितंबर रात 11 बजे युवक ने फोन कर कहा कि अरविंद को दो लोगों के साथ सुरक्षित घर भेज दिया है।घर न पहुंचने पर पुत्र निखिल कुमार और भतीजे सोनू ने जानकारी की। पूछताछ में एक मोबाइल नंबर मिला, जिससे पति की मौत की जानकारी हुई। बाद में शव रेलवे लाइन पर मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया। महिला का आरोप लगाया कि तीन लोगों ने पति की हत्या कर शव पटरी पर डाला, ताकि मौत रेल हादसा लगे। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि घटनास्थल दूसरे प्रदेश से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर जांच कराई जा रही है।