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कन्नौज: छिबरामऊ में दबंगों के कब्जे से परेशान बुजुर्ग का टंकी पर चढ़कर हाईवोल्टेज ड्रामा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 02:50 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 02:50 PM IST







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छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के बेहटा गांव में 13 साल से चकरोड पर दबंगों के अवैध कब्जे से परेशान 77 वर्षीय ने न्याय की आस में पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी से तंग आकर बुजुर्ग ने चकरोड खाली न होने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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