Video: झांसी में लगीं 'अखिलेश के माफिया और माफिया के अखिलेश' लिखी विवादित होर्डिंग, सपाइयों ने उतरवाईं

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झांसी में एक बार फिर राजनीतिक होर्डिंग्स को लेकर सियासी पारा गरमा गया। महानगर में रविवार रात को कुछ लोगों ने सपा नेताओं को लेकर विवादित होर्डिंग लगा दी। इसमें सपा प्रमुख से लेकर स्थनीय नेताओं की फोटो चस्पा करते हुए लिखा गया कि 'अखिलेश के माफिया और माफिया के अखिलेश'। जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई उन्होंने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग्स को उतरवाया।

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