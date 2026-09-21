Jhansi: झांसी में लगीं 'अखिलेश के माफिया और माफिया के अखिलेश' लिखी विवादित होर्डिंग, सपाइयों ने उतरवाईं
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 21 Sep 2026 04:44 PM IST
सार
होर्डिंग में सपा प्रमुख से लेकर स्थानीय नेताओं की फोटो चस्पा करते हुए लिखा गया कि 'अखिलेश के माफिया और माफिया के अखिलेश'।
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विस्तार
झांसी में एक बार फिर राजनीतिक होर्डिंग्स को लेकर सियासी पारा गरमा गया। महानगर में रविवार रात को कुछ लोगों ने सपा नेताओं को लेकर विवादित होर्डिंग लगा दी।
इसमें सपा प्रमुख से लेकर स्थानीय नेताओं की फोटो चस्पा करते हुए लिखा गया कि 'अखिलेश के माफिया और माफिया के अखिलेश'। जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई उन्होंने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग्स को उतरवाया।
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इसमें सपा प्रमुख से लेकर स्थानीय नेताओं की फोटो चस्पा करते हुए लिखा गया कि 'अखिलेश के माफिया और माफिया के अखिलेश'। जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी हुई उन्होंने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग्स को उतरवाया।
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