{"_id":"6ab0d0091dcb57bd1e0e7233","slug":"video-mau-ranipur-jalvihar-festival-ssp-vikas-kumar-providing-details-regarding-security-arrangements-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मऊरानीपुर जलविहार महोत्सव: सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी देते एसएसपी विकास कुमार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मऊरानीपुर जलविहार महोत्सव: सुरक्षा इंतजामों को लेकर जानकारी देते एसएसपी विकास कुमार
मऊरानीपुर में लगने वाले पारंपरिक जलविहार महोत्सव को लेकर सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी विकास कुमार ने रविवार को मेला स्थल पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मेला पदाधिकारियों बैठक करके व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र में सघन निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महिला पुलिस की विशेष टुकड़ी तैनात की गई है। इस दौरान एसपी देहात डाॅ. अरविंद कुमार, सीओ मऊरानीपुर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।