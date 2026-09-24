{"_id":"6ab571494bf9b894d80b3145","slug":"video-ubi-branch-manager-commits-suicide-by-shooting-himself-in-car-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूबीआई के शाखा प्रबंधक ने कार में गोली मारकर दी जान; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बख्शा थाना क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी हाइवे पर बक्शा स्थित प्रभु ढाबा के पास गुरुवार रात करीब 10:30 बजे लखनऊ नंबर की कार में यूबीआई के शाखा प्रबन्धक का शव मिला। हाईवे कर्मियों ने कार में व्यक्ति को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

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