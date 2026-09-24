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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   UBI branch manager commits suicide by shooting himself in car

यूबीआई के शाखा प्रबंधक ने कार में गोली मारकर दी जान; VIDEO

Fri, 25 Sep 2026 12:21 AM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:21 AM IST
UBI branch manager commits suicide by shooting himself in car
बख्शा थाना क्षेत्र में लखनऊ वाराणसी हाइवे पर बक्शा स्थित प्रभु ढाबा के पास गुरुवार रात करीब 10:30 बजे लखनऊ नंबर की कार में यूबीआई के शाखा प्रबन्धक का शव मिला। हाईवे कर्मियों ने कार में व्यक्ति को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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