फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   The newly admitted students of the law college were encouraged to innovate.

Jaunpur News: विधि महाविद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित किया

Thu, 24 Sep 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
The newly admitted students of the law college were encouraged to innovate.
जौनपुर। तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विधि विभाग में अभिमुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग के विधिवेत्ता सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉ. राजमणि मिश्रा ने नव प्रवेशित छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

उन्होंने छात्रों से शोध कार्य पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा। बताया कि छात्र शोध पत्र को पढ़ें।
उन्होंने एलएलबी प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) सत्र 2026-27 के नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया। छात्रों के मध्य नैतिक विचार व विधि संबंधी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जीवन में मनुष्य को उच्च मुकाम पर पहुंचने के लिए सहजता, सरलता के साथ-साथ नैतिक गुण व स्वच्छ विचार का होना आवश्यक है।
विज्ञापन

इसके साथ-साथ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण उपबंधों पर चर्चा की। विधि विभाग के प्रभारी प्रो. संतोष सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed