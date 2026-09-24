Jaunpur News: विधि महाविद्यालय के नव प्रवेशित छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित किया

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उन्होंने छात्रों से शोध कार्य पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा। बताया कि छात्र शोध पत्र को पढ़ें।उन्होंने एलएलबी प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) सत्र 2026-27 के नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं को प्रेरित किया। छात्रों के मध्य नैतिक विचार व विधि संबंधी व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जीवन में मनुष्य को उच्च मुकाम पर पहुंचने के लिए सहजता, सरलता के साथ-साथ नैतिक गुण व स्वच्छ विचार का होना आवश्यक है।इसके साथ-साथ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण उपबंधों पर चर्चा की। विधि विभाग के प्रभारी प्रो. संतोष सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया।