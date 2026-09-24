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Jaunpur News: दो सगे भाइयों ने किया आत्मसर्पण, ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक भी गिरफ्तार

Thu, 24 Sep 2026 02:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:05 AM IST
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Two biological brothers surrendered, the customer service center operator also arrested
जौनपुर। जबरन वसूली और लूट के दो मामलों में नामजद दो सगे भाइयों संकीत सिंह और विकास उर्फ आकाश ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह ग्राहक सेवा केंद्र संचालक और सुरेरी थाना क्षेत्र के करीमुद्दीनपुर निवासी मनीष पटेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस तरह दोनों मामलों में अब तक कुल पांच आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। पहले मामले में जलालपुर थाने 17 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई था। इसमें केराकत कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पट्टी निवासी सगे भाई संकीत सिंह और विकास उर्फ आकाश समेत चार अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। मामले में दो सगे भाइयों ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दूसरा मामला सुरेरी थाने का है। पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को दर्ज मुकदमे में वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के फुलवरिया (दीनापुर) निवासी राजेंद्र दूबे को नामजद किया गया था। साथ ही सादे कपड़ों में मौजूद तीन-चार अज्ञात पुलिसकर्मियों और खाताधारक वंशनारायण गिरी को भी आरोपी बनाया गया गया था। मामले में मुख्य आरक्षी सत्येंद्र कुमार गौड़ और विष्णु सिंह की संलिप्तता सामने आई जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । साथ ही दोनों को निलंबित कर दिया गया।
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गायब तत्कालीन थानाध्यक्ष मामले में वांछित, गिरफ्तारी को लगीं टीमें

मामले में सुरेरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह की भी संलिप्तता सामने आई है। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया है, जो वांछित हैं। एसपी ने 18 सितंबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अब गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगा दी गई हैं।
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आरोपी पुलिस कर्मियों के निलंबन के बाद शुरू हुई बर्खास्तगी की कार्रवाई
मामले में आरोपी तत्कालीन थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह, आरक्षी विष्णु सिंह और सत्येंद्र कुमार गौड़ की संलिप्तता सामने आई है। तीनों आरोपियों के निलंबन के बाद बर्खास्तगी की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर से कार्यवाही शुरू हो गई है।
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शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन थानाध्यक्ष और दोनों आरक्षियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मामले की जांच अभी प्रचलित है।

- कुंवर अनुपम सिंह, एसपी

निलंबित थानाध्यक्ष का सोशल मीडिया का स्टेटस वायरल
जलालपुर-सुरेरी प्रकरण में वांछित घोषित और निलंबित तत्कालीन थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह का सोशल मीडिया स्टेटस बुधवार की देर रात वायरल हो गया। इसके मुताबिक जल्द ही वीडियो के साथ सामने आएंगे। पूरे मामले का खुलासा करेंगे। सीबीआई जांच से जुड़े सभी साक्ष्य उनके पास हैं।
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