फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   UP news UBI branch manager kills himself by shooting inside car suicide note found in jaunpur

यूपी: यूबीआई के शाखा प्रबंधक ने कार में गोली मारकर दी जान, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश; सुसाइड नोट मिला

Fri, 25 Sep 2026 12:21 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 25 Sep 2026 12:21 AM IST
सार

जिले के प्रभु ढाबा के पास कार में यूबीआई शाखा प्रबंधक दुर्गेश श्रीवास्तव (40) का शव मिला। उनके सीने में बाईं ओर गोली लगी थी। मौके से सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस के अनुसार, प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का है। पत्नी ने बताया कि दुर्गेश करीब एक सप्ताह से डिप्रेशन में थे। पुलिस जांच कर रही है।

विज्ञापन
UP news UBI branch manager kills himself by shooting inside car suicide note found in jaunpur
मृतक की लाश का परीक्षण करते चिकित्सक और पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जौनपुर के बख्शा थाना क्षेत्र में लखनऊ-वाराणसी हाईवे पर बक्शा स्थित प्रभु ढाबा के पास गुरुवार रात करीब 10:30 बजे लखनऊ नंबर की कार में यूबीआई के शाखा प्रबंधक का शव मिला। हाईवे कर्मियों ने कार में एक व्यक्ति को पड़ा देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर व्यक्ति को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन




मृतक की पहचान लखनऊ निवासी दुर्गेश श्रीवास्तव (40) के रूप में हुई है। वह यूबीआई की सराय पड़री शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात थे। पुलिस के अनुसार, दुर्गेश के सीने में बाईं ओर गोली लगी थी। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने सुसाइड नोट और मौके से मिले अन्य साक्ष्यों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन

बताया गया कि गुरुवार रात प्रभु ढाबा के पास हाईवे कर्मियों की नजर सड़क किनारे खड़ी लखनऊ नंबर की कार पर पड़ी। कार के अंदर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। इसके बाद हाईवे कर्मियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही बख्शा पुलिस मौके पर पहुंची। कार अंदर से बंद होने के कारण पुलिस ने शीशा तोड़कर दुर्गेश को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कराए गए। पुलिस ने कार और उसमें मिले सामान की भी जांच की। घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।

विज्ञापन

थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह ने बताया कि घटना प्रथमदृष्टया आत्महत्या की प्रतीत हो रही है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक की पत्नी रचना श्रीवास्तव के अनुसार, दुर्गेश करीब एक सप्ताह से डिप्रेशन में थे। पुलिस अब सुसाइड नोट, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों की जांच कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की बात पुलिस ने कही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed