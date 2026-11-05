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जौनपुर में नितिन गडकरी का दौरा, 3719 करोड़ की आठ सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बृहस्पतिवार को जिले में 3719 करोड़ रुपये की आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एनएचएआई आजमगढ़ इकाई के परियोजना निदेशक पीयूष अग्रवाल ने बताया कि 3210 करोड़ रुपये की तीन बड़ी सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और 509 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
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