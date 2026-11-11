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Jaunpur News: बच्चों के विवाद में पिता-पुत्र को पीटा, पांच पर प्राथमिकी

Wed, 11 Nov 2026 01:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:37 AM IST
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Father and son beaten over children's dispute, FIR filed against five
थानागद्दी। केराकत थाना क्षेत्र के मई गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव करने पहुंचे पिता-पुत्र को गांव के पांच लोगों ने लाठी-डंडे से पीट दिया। प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मई गांव निवासी राकेश उपाध्याय के अनुसार, रविवार की शाम करीब छह बजे वह घर के पास स्थित मंदिर में दीपक जला रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के बच्चों के बीच विवाद होता देख वह अपने बेटे किशन उपाध्याय के साथ बीच-बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के अजीत यादव, आलोक यादव, गोविंद यादव, सुशीला यादव और शारदा यादव ने उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
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