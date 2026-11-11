Jaunpur News: सड़क किनारे सामान खरीद रहे युवक को ट्रक ने कुचला, मौत

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दिवाली पर घर-आंगन रोशनी से जगमगा रहे थे। इसी बीच सड़क हादसों ने पांच परिवारों की खुशियां छीन लीं। दिवाली की रात से लेकर अगले दिन तक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई। कहीं ट्रक की टक्कर से कार सवार युवक की जान चली गई तो कहीं बाइक की टक्कर और दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोगों ने दम तोड़ दिया।मुंगराबादशाहपुर : सुजानगंज रोड पर रायपुर स्थित राघव महाविद्यालय के पास सोमवार की रात करीब 10:30 बजे ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार सुजानगंज थाना क्षेत्र के शेषपुर-अहिलादपुर निवासी अंकित तिवारी (29) घायल हो गए। कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। परिजन उन्हें सीएचसी सुजानगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को मृतक के भाई विकास तिवारी ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये वाहन की तलाश कर रही है। इसी थाना क्षेत्र के पूरऊपुर गांव के पास सोमवार की रात करीब 8:30 बजे तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कोदहूं निवासी महेंद्र कुमार गौतम (38) की मौत हो गई। वह सड़क किनारे सामान खरीद रहे थे, तभी प्रयागराज की ओर जा रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर फरार बाइक सवार और वाहन की तलाश की जा रही है।सिरकोनी : जफराबाद थाना क्षेत्र के रामनगर भड़सरा में सोमवार की सुबह दो बाइकों की भिड़ंत में चकपहलवान ताहिर निवासी विशाल विश्वकर्मा (22) घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के चाचा सभाजीत विश्वकर्मा ने तहरीर देकर बताया कि विशाल अपने दोस्त नरेंद्र पटेल के साथ लाइन बाजार में कपड़े लेने जा रहे थे। रास्ते में हनुमान मंदिर के पास दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। थाना प्रभारी कमलनयन दूबे ने बताया कि अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।सुइथाकला : सरपतहा थाना क्षेत्र के बरौत स्थित बुढ़िया माई मंदिर के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में असरफपुर निवासी अनीता (45) घायल हो गई। उन्हें पहले राजकीय पुरुष अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया। बाद में परिजन निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने सरकारी एंबुलेंस के देर से पहुंचने का आरोप लगाया है।