Jaunpur News: राजेश्वर ने आजमगढ़ के अजय को दिखाया आसमान
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:33 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:33 AM IST
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गौराबादशाहपुर। असवारा गांव में मंगलवार को दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आसपास के जनपदों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। गौराबादशाहपुर थाने के आरक्षी राजेश्वर ने अजय आजमगढ़ को, गौरव मुरारा ने शुभम गड़वारेबीर को, आदित्य बसवत ने प्रिंस कोनिया को, रवि बसवत ने सिकंदर रामपुर नदी को, वीरू सतमेसरा ने रोशन कोनिया को, रोहित गड़वारेबीर ने शनि केराकत को, शिवम मुरारा ने रोशन कोनिया को, राजबहादुर धर्मापुर ने मोहित गोंडा को, सुजीत नारायणपुर ने दीपक चंदौली को, धीरज बसवत ने रविंद्र वाराणसी को आसमान दिखाया। इस दौरान मनोज सिंह, बेचन सिंह, विनोद यादव, चंदन यादव, लालचंद आदि लोग रहे।
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