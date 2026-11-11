भाई दूज : भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने रखा व्रत

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कहीं विधि-विधान से गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना हुई तो कहीं भजन-कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु के लिए गोधना व्रत रखा और तिलक लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक आयोजनों के साथ कई स्थानों पर मेले भी लगे, जिनमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ढालगर टोला में गोवर्धन पूजा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। भागवताचार्य पं. रजनीकांत द्विवेदी ने भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति, पर्यावरण और गौवंश के संरक्षण का संदेश देता है।शशांक सिंह रानू, मनोज मिश्रा, संजय पाठक, नीरज उपाध्याय और डॉ. गंगाधर शुक्ला समेत अन्य कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। आचार्य पं. निशकांत द्विवेदी ने वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन कराया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गोवर्धन परिक्रमा की। बरपुर गांव में लगातार 48वें वर्ष गोवर्धन पूजा महोत्सव आयोजित हुआ।पं. अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण ने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए अवतार लिया था। श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था।मुख्य यजमान बीडीसी सदस्य विजयनाथ यादव ने विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद यज्ञ, हवन और प्रसाद वितरण हुआ। शाम को भव्य मेला लगा।