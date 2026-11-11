Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Bhai Dooj: Sisters observed fast for the long life of their brothers

भाई दूज : भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों ने रखा व्रत

Wed, 11 Nov 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Bhai Dooj: Sisters observed fast for the long life of their brothers
गोवर्धन पूजा करतीं महिलाएं। संवाद
जौनपुर। जिलेभर में सोमवार और मंगलवार को गोवर्धन पूजा, भैया दूज और गोदना पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।
विज्ञापन

कहीं विधि-विधान से गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना हुई तो कहीं भजन-कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया। बहनों ने भाइयों की दीर्घायु के लिए गोधना व्रत रखा और तिलक लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक आयोजनों के साथ कई स्थानों पर मेले भी लगे, जिनमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ढालगर टोला में गोवर्धन पूजा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। भागवताचार्य पं. रजनीकांत द्विवेदी ने भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए कहा कि यह पर्व प्रकृति, पर्यावरण और गौवंश के संरक्षण का संदेश देता है।
विज्ञापन

शशांक सिंह रानू, मनोज मिश्रा, संजय पाठक, नीरज उपाध्याय और डॉ. गंगाधर शुक्ला समेत अन्य कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। आचार्य पं. निशकांत द्विवेदी ने वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन कराया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गोवर्धन परिक्रमा की। बरपुर गांव में लगातार 48वें वर्ष गोवर्धन पूजा महोत्सव आयोजित हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

पं. अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण ने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए अवतार लिया था। श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था।
मुख्य यजमान बीडीसी सदस्य विजयनाथ यादव ने विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद यज्ञ, हवन और प्रसाद वितरण हुआ। शाम को भव्य मेला लगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed