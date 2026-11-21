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जन शिकायतों का पारदर्शिता के साथ करे निस्तारण डीएम; VIDEO
बदलापुर तहसील सभागार में शनिवार को डीएम उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 81 जरूरतमंदों ने प्रार्थना पत्र दिया जिसमें सात का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को सौंप दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों का पूरी पारदर्शिता के साथ निस्तारण करे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में पड़े प्रार्थना पत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए निस्तारण जरूरी है। इस दौरान एसपी डॉ यशवीर सिंह, सीडीओ नरेंद्र बहादुर सिंह, सीएमओ डॉ गंगाराम, एसडीएम मोहम्मद अमान, सीओ अजय कुमार राय आदि उपस्थित रहे।
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