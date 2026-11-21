गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के चक मुस्तफाबाद गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान स्कॉर्पियो से रौंदकर तीन लोगों की हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राम यादव उर्फ रामचंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह 11:45 बजे पुलिस ने उसे थाना क्षेत्र के लीलहा गांव के पास से पकड़ा।

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घटना में छह अन्य लोग घायल हुए थे। इनमें 68 वर्षीय राजनाथ यादव की हालत अब भी गंभीर है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। चक मुस्तफाबाद गांव में 18 नवंबर को सुबह करीब साढ़े 11 बजे डेढ़ फीट जमीन पर पानी गिराने को लेकर परिवार के लोगों के बीच पंचायत चल रही थी। इसी दौरान सूचना मिलने पर राम यादव अपनी ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो लेकर पहुंचा और जान से मारने की नीयत से वहां मौजूद लोगों को रौंद दिया।