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कांग्रेस कार्यालय के घेराव पर भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने, जमकर नारेबाजी;video
जौनपुर जिले के सीहीपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पर सोमवार को भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रागिनी सिंह के नेतृत्व में पहुंचे भाजपाइयों ने कांग्रेस सांसद प्रो. अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर छात्राओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राकेश मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी से माहौल गरमा गया और टकराव की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण में रखा।
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