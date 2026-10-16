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उरई: शमशान घाट का रास्ता खराब, शव सड़क पर रख ग्रामीणों ने लगाया जाम

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 01:02 PM IST







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कोंच कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नागेपुरा गांव में शमशान घाट तक जाने वाला रास्ता बदहाल होने से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ते की खस्ताहाली के कारण अंतिम संस्कार करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ... और पढ़ें

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