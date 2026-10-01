{"_id":"6abe2153da91a9dd1705879c","slug":"video-sasana-ma-hasamapara-ka-kapal-mana-gashal-ma-sata-samagama-oura-bhadara-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सासनी में हासिमपुर की कपिल मुनि गौशाला में संत समागम और भंडारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सासनी तहसील के गांव हासिमपुर में बृहस्पतिवार को कपिल मुनि गौशाला में संत समागम और भंडारे का आयोजन हुआ। यह आयोजन बाबा मंगलानंद महाराज के नेतृत्व में पितृ पक्ष की छठ तिथि को किया गया। देश के विभिन्न स्थानों से करीब 700 संत इस समागम में पहुंचे। मंगलानंद महाराज ने संतों की व्यवस्था की, उन्हें प्रसादी और दान दक्षिणा दी। कथा वाचक आचार्य स्वदेशी महाराज ने बताया कि गौशाला की नींव 1987 में रखी गई थी। मंगलानंद महाराज इसकी पूरी देखरेख करते हैं और साल में दो बार कथा का गुणगान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि संतों की सेवा करना उनका धर्म है। इस अवसर पर शैलेश शर्मा, हिमांशु उपाध्याय, कृष्णा गौड, सुनील कुमार, निक्की सैनी, कैलाश शर्मा और अन्य भक्त मौजूद थे।

... और पढ़ें