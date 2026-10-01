यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: छह हजार से अधिक लोगों ने चखा रबड़ी का स्वाद, एक दिन में बिकी एक लाख रुपये की

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण में हाथरस की हींग और रबड़ी का जायका देश-विदेश से आए आगंतुकों को खूब भाया। पांच दिनों तक चले इस मेले में छह हजार से अधिक मेहमानों ने इन दोनों उत्पादों का जायका लिया।

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अकेले हमारे स्टॉल से करीब पांच हजार से अधिक लोगों ने हींग, हींग बटी, हींग पेड़ा और हींगोली की खरीदारी की। प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी व नंद गोपाल गुप्ता नंदी और सुप्रसिद्ध शेफ हरपाल सिंह सुखी सहित कई प्रमुख हस्तियों ने हमारे स्टॉल पर पहुंचकर हींग खरीदी। आने वाले समय में बड़े थोक ऑर्डर मिलने की पूरी उम्मीद है।-प्रेम पोद्दार, संचालक, एसपीडीएस हींग, हाथरस

पूरे ट्रेड शो में हाथरस की रबड़ी का एकमात्र स्टॉल हमारा ही था। हर दिन करीब एक से डेढ़ हजार लोगों ने हमारी रबड़ी का स्वाद लिया। देश के अलग-अलग कोनों से आए लोगों के साथ-साथ फ्रांस, जापान, रूस और बेलारूस से आए विदेशी प्रतिनिधियों ने भी रबड़ी का भरपूर लुत्फ उठाया और इसकी मिठास की तारीफ की। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम हर रोज हाथरस से ताजा रबड़ी मंगाते थे।-कृष्णा वार्ष्णेय, संचालक, हन्नो लाला रबड़ी वाले, हाथरस

मेले में जिले से रबड़ी, हींग व अन्य स्थानीय उत्पादों के कुल सात स्टॉल लगाए गए थे। 10 हजार से अधिक लोगों ने हाथरस की असली खुशबूदार हींग, हींग बटी, हींग पेड़ा और हींगोली की जमकर खरीदारी की। मेले से लौटे कारोबारियों के चेहरे अच्छे कारोबार से खिले हुए हैं। मेले में हींग के पांच और रबड़ी का एकमात्र स्टॉल लगाया गया था।पूरे आयोजन के दौरान इन स्टॉलों पर खरीदारी और स्वाद चखने के लिए खरीदारों की कतारें लगी रहीं। दिल्ली-एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से आए व्यापारियों के साथ-साथ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आगामी त्योहारों पर थोक आपूर्ति के लिए हाथरस के उद्यमियों से संपर्क साधा है। कई कॉरपोरेट कंपनियों ने इस दिवाली पर उपहार के रूप में हाथरस की रबड़ी और पारंपरिक मिठाइयों की बल्क में खरीद करने की सहमति दी है।उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) पवेलियन पहली बार में ही सुपरहिट साबित हुआ। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में पांच दिनों तक चले व्यापार मेले में आने वाले करीब 6 लाख आगंतुकों ने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का जमकर लुत्फ उठाया। हाथरस नयागंज के हन्नो लाला रबड़ी वाले रोजाना 200 से 300 किग्रा रबड़ी बेचते है लेकिन ट्रेड शो में पहले ही दिन 110 किग्रा रबड़ी बिक गई। जिसकी कीमत 1.10 लाख रुपये थी।