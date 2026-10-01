Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 01 Oct 2026 02:29 AM IST
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- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- ब्रह्मकुमारीज आश्रम : अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में वृद्धजनों का सम्मान सुबह 08 बजे।
- हसायन : हनुमान बगीची पर रामलीला का मंचन शाम 07 बजे।
- सादाबाद : गांव जारऊ में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।
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- ब्रह्मकुमारीज आश्रम : अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में वृद्धजनों का सम्मान सुबह 08 बजे।
- हसायन : हनुमान बगीची पर रामलीला का मंचन शाम 07 बजे।
- सादाबाद : गांव जारऊ में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे।