Hathras News: दूसरी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश

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एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि सीमा का मायका आजमपाड़ा, आगरा में है। वहीं पर वह चौपाली गली, सिकंदरा (आगरा) के गौरव के संपर्क आई। दोनों के बीच पिछले आठ सालों से प्रेम संबंध थे। दूसरी पत्नी का दर्जा, नाम पर संपत्ति न होने व पति की ज्यादा उम्र के कारण वह ससुराल में खुश नहीं थी। इसलिए भी गौरव की तरफ लगाव बढ़ता गया और साथ रहने के लिए हत्या की योजना बनाई।पिछले छह महीने में गौरव ने सात बार हत्या करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस कारण इस बार सीमा खुद आगे आई और 26 सितंबर की देर रात करीब 2:30 बजे पति को फोन कर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है वह घर आ रही है। सीमा के गेट पर आने पर शमसुद्दीन दरवाजा खोलने नीचे आए। इसके बाद वे ऊपर चले गए। सीमा पीछे थी, उसने दरवाजा बंद नहीं किया। सीमा के पीछे गौरव अपने साथी संजय निवासी भोपाल कुंज, सिकंदरा, चीनी प्यारे उर्फ रामप्रकाश निवासी नगला दयाराम, जलेसर (एटा) व उदयवीर उर्फ नत्थो, सिकंदरा (आगरा) के साथ ऊपर चढ़ गया।जैसे ही शमसुद्दीन ने बरामदे में कदम रखा संजय ने पीछे से गर्दन पर चाकू से हमला किया। गौरव ने शमसुद्दीन के हाथ पकड़कर पीछे खींचे और संजय ने गला रेत दिया। फिर एक के बाद एक चाकू से हमले किए। शोर सुनकर अंदर सो रहीं सद्दो बेगम कमरे से बाहर आईं। चीनी व उदयवीर ने उन्हें भी पकड़कर नीचे गिरा लिया। पुलिस के अनुसार सीमा ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद संजय ने सद्दो का भी गला रेत दिया। इस दौरान सद्दो ने बचने के लिए संजय की उंगली चबा ली थी। घटना के बाद सीमा के बताए अनुसार आरोपी घर में रखी नकदी व आभूषण लूट ले गए।पूछताछ में सामने आया कि सीमा ने प्यार के साथ-साथ गौरव को पैसे का लालच दिया था। लूट की रकम के अलावा हिस्से में आने वाले प्लॉट व जमीन को बेचकर 20 लाख रुपये देने का वादा किया था। इनके पास से खून में सने कपड़े, लूटे गए जेवरात व नकदी तथा हत्या में प्रयुक्त छुरा बरामद किया है। प्रेमी गौरव व उसके एक अन्य उदयवीर की तलाश पुलिस अभी कर रही है।डिजिटल साक्ष्य से पुलिस को घटना के खुलासे में मदद मिली। सीसीटीवी फुटेज में संजय का चेहरा सामने आ गया था। यक्ष एप से उसका हुलिया सिकंदरा के हिस्ट्रीशीटर संजय से मेल खाया। इसके बाद पुलिस संजय तक पहुंची। इसके लिए करीब 350 फुटेज देखी गई थीं। संजय का साथी चीनी भी सिकंदरा का हिस्ट्रीशीटर है। लूट का सामान इन लोगों ने अर्चना ढाबे के पास झाड़ियों में छिपाया था। संजय व चीनी इन्हीं सामान को लेने बुधवार तड़के यहां आए थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें दबोच लिया। उसके बाद सीमा को घर से गिरफ्तार कर लिया।