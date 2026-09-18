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सिकंदराराऊ में रेलवे फाटक दो दिन के लिए बंद, आवागमन में हो रही परेशानी

Chaman Kumar Sharma

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:05 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:05 PM IST







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रेलवे ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की। बृहस्पतिवार सुबह 9:00 बजे सिकंदराराऊ क्षेत्र अंतर्गत एटा जीटी रोड स्थित रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। यह फाटक रेलवे लाइन पर मरम्मत कार्य के कारण बंद किया गया है। इस कार्य में सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं। ... और पढ़ें

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