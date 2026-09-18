फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras Labourer Dies After Falling From Third Floor

हाथरस: बंदरों से डरकर भागा मजदूर तीसरी मंजिल से गिरा, अलीगढ़ में हुई मौत, तीन बच्चों से उठा पिता का साया

Fri, 18 Sep 2026 02:43 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 02:43 PM IST
सार

अपने घर की छत पर टहल रहे मजदूर पप्पू उर्फ देवी किशोर पर आपस में लड़ रहे बंदरों ने अचानक हमला कर दिया, बचने के लिए भागते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह तीसरी मंजिल से सड़क पर गिर गया।

विज्ञापन
Hathras Labourer Dies After Falling From Third Floor
बंदरों का आतंक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेलवे रोड हाथरस जंक्शन पर गुरुवार शाम करीब 7 बजे एक मजदूर की मौत हो गई। वह बंदरों के हमले से बचने के प्रयास में तीसरी मंजिल से गिर गए थे। 

विज्ञापन


मृतक की पहचान पप्पू उर्फ देवी किशोर (50 वर्ष) के रूप में हुई है। वह हरप्रसाद के पुत्र थे। पप्पू अपने घर की छत पर टहलने गए थे। छत पर कुछ बंदर आपस में लड़ रहे थे। ये बंदर अचानक पप्पू पर झपट पड़े। जान बचाने के लिए भागते समय उनका संतुलन बिगड़ गया। वह छत से नीचे सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
विज्ञापन


परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल हाथरस ले गए। वहां से उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान पप्पू की मौत हो गई। वह अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गए हैं। इनमें 24 वर्षीय बेटा, 22 वर्षीय बेटी और 20 वर्षीय बेटा शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed