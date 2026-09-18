हाथरस: सिकंदराराऊ में एटा जीटी रोड फाटक दो दिन के लिए बंद, बदला जा रहा रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 11:03 AM IST
सार
फाटक बंद होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है।
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विस्तार
रेलवे ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की। बृहस्पतिवार सुबह 9:00 बजे सिकंदराराऊ क्षेत्र अंतर्गत एटा जीटी रोड स्थित रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया। यह फाटक रेलवे लाइन पर मरम्मत कार्य के कारण बंद किया गया है। इस कार्य में सैकड़ों कर्मचारी लगे हुए हैं।
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फाटक बंद होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। उन्हें स्टेशन से गड़ी बुद्धू खा रेलवे फाटक तक घूम कर जाना पड़ रहा है। इसके बाद वे एटा जीटी रोड पर वापस मिल पाते हैं। जलेसर की ओर जाने वाले यात्रियों को रेलवे अंडरपास का उपयोग करना पड़ रहा है।
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मरम्मत कार्य और यातायात प्रबंधन
रेलवे के एसएससी राजेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी भारी मशीनें पहुंच रही हैं। इन मशीनों की सहायता से रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा बदला जाएगा। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग पर परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने एक कर्मचारी नियुक्त किया है। यह कर्मचारी यातायात को रेलवे स्टेशन और कासगंज हाईवे की तरफ मोड़ रहा है।
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