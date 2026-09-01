हाथरस में पांच वाहन चोर गिरफ्तार, 12 वाहन बरामद

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हाथरस में एसओजी टीम और कोतवाली नगर थाना ने संयुक्त कार्रवाई की। उन्होंने पांच अंतरजनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने यह जानकारी दी। चोरों के कब्जे व निशानदेही से 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी मिली। कुल 12 चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं।

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