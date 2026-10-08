हाथरस में अवैध आतिशबाजी सामग्री जब्त, दो गिरफ्तार

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दिवाली पर जनसुरक्षा के लिए हाथरस में अवैध आतिशबाजी सामग्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 टन पोटाश और 8 टन गंधक बरामद की। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

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