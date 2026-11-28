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हाथरस में थाना हसायन क्षेत्र के ग्राम मान्धाती में दो युवकों ने फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई है। घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ सिकंदराराऊ ने बताया कि थाने पर उक्त युवकों के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है न ही पुलिस ने इन युवकों से कोई पूछताछ की थी ।

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