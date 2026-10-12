अलीगढ़ से हाथरस जा रही स्कूल बस की सासनी में बंद बॉडी के ट्रक से भिड़ंत

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बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल हाथरस की बस अलीगढ़ से हाथरस जा रही थी। बस में 34 वर्षीय अतुल कुमार शर्मा चालक और 26 वर्षीय समीर परिचालक मौजूद थे। इसमें करीब 25 लोगों का स्टाफ और तीन छात्र सवार थे। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि बस के आगे से परखच्चे उड़ गए और ट्रक का डीजल टैंक फट गया। गनीमत रही कि डीजल टैंक में आग नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

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