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हरदोई में संदिग्थ परिस्थितियों में युवक की मौत, घर के आंगन में खून से लथपथ मिला शव

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 13 Nov 2026 10:43 AM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 10:43 AM IST







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हरदोई जिले के संडीला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बरौनी में शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक प्लंबर का खून से लथपथ शव उसके घर के आंगन में मिला। घटना के वक्त उसकी पत्नी और बच्चे भाई दूज के त्योहार पर मायके गए हुए थे, और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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