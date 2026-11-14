Hardoi News: आइसोलेशन वार्ड पर ताला, सामान्य मरीजों के बीच भर्ती हो रहे झुलसे लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आग से झुलसे मरीजों को बेहद संवेदनशील माहौल में भर्ती किया जाना चाहिए। वहां मरीजों को बाहर की धूल मिट्टी के साथ ही तमाम तरह के अन्य रोगियों के संक्रमण से बचाव करना आवश्यक होता है। वहीं मेडिकल कॉलेज में आग से झुलसे लोगों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था नहीं है, उन्हें संक्रमण से बचाने के प्रयास भी नहीं होते हैं।बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 160 बेडों का नया आईपीडी भवन शुरू हो गया है। इसमें मेडिसिन, सर्जरी और हड्डी विभाग के मरीजों के लिए वार्ड बनाए गए हैं लेकिन बर्न वार्ड नहीं है। ऐसे में कोई मरीज आता है तो उसे सर्जरी वार्ड में ही भर्ती कर दिया जाता है। वहां पहले ही ऑपरेशन और अन्य रोगों के मरीज भर्ती होते हैं। बर्न मरीजों में ऐसे रोगियों से संक्रमण फैलने का डर बना रहता है जबकि पैथोलॉजी के पास एक 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड हर वक्त खाली पड़ा रहता है। इसके बावजूद उसे बर्न मरीजों के लिए आरक्षित नहीं किया जा रहा है।जिला अस्पताल में थी बर्न यूनिट, अब खत्मकरीब पांच साल पहले जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया था। बता दें कि जिला अस्पताल के दौरान यहां पर 10 बेडों की बर्न यूनिट थी। वहां गंभीर मरीजों का उपचार हो जाता था लेकिन अब पूरी बर्न यूनिट गायब हो गई है और मरीजों को सामान्य मरीजों के बीच भर्ती किया जाता है।अलग से बर्न यूनिट के लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। नए आईपीडी भवन में अलग से वार्ड आरक्षित करने के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा। ताकि मरीजों में संक्रमण का प्रसार न हो सके। -डॉ. जेबी गोगोई, प्रधानाचार्य