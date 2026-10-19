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हरदोई: बिजली का खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदते समय गैस पाइप लाइन फूटी, रोका गया यातायात

Shikha Pandey

Updated Mon, 19 Oct 2026 02:47 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 02:47 PM IST







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हरदोई जिले में जिंदपीर चौराहे पर बिजली का खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदते समय गैस पाइप लाइन फूट गई। जिससे हड़कंप मच गया। मौके पर यातायात रोका गया। पुलिस तैनात है। ... और पढ़ें

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