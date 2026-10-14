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वायरल वीडियो: तालाब से निकलकर घर पहुंचा अजगर, देखते ही परिजन रह गए हैरान; वन विभाग ने किया रेस्क्यू
सिंभावली खंड विकास के गांव मुजफ्फरा बागड़पुर में बुधवार सुबह शीशपाल शर्मा के घर तालाब से निकलकर एक अजगर घुस गया। अजगर को अचानक घर में देखकर परिजनों के होश उड़ गए। शीशपाल शर्मा का घर गांव के मुख्य तालाब के नजदीक स्थित है। गनीमत रही कि समय रहते घर के सदस्यों की नजर उस पर पड़ गई। जिससे एक बड़ा हादसा होने से तक गया। अजगर के मिले की जानकारी पुलिस और वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग और 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान चलाया। टीम ने अजगर को काबू कर लिया।
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