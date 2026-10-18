महापंचायत रोकने पर भड़के प्रदर्शनकारी, धौलाना-पिलखुवा मार्ग किया जाम

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यूजीसी के नए नियमों के विरोध में रविवार को यूपी के हापुड़ स्थित धौलाना तहसील परिसर में प्रस्तावित महापंचायत को रोकने पर हंगामा हो गया। तहसील परिसर में प्रवेश नहीं मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने धौलाना-पिलखुवा मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस से जमकर नोंकझोंक और हंगामा हुआ। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

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