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चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे नूरपुर, सीएम योगी भी होंगे साथ

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:01 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:01 PM IST







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23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक गांव नूरपुर आएंगे। ... और पढ़ें

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