Hapur News: पेट्रोलपंप कर्मी और उनके भाई पर हमले का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:14 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
गढ़मुक्तेश्वर। पेट्रोलपंप कर्मी ने आधा दर्जन युवकों पर मामूली कहासुनी के बाद उनपर और उनके भाई पर हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है।
बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव आलमनगर निवासी राधेश्याम चौहान ने कोतवाली में तहरीर दी है। जिनका कहना है कि वह क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। रविवार को वह पंप पर अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान कार सवार छह-सात युवक वहां पहुंचे। जिन्होंने मामूली कहासुनी के बाद उनके साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनकी पिटाई की। पीडि़त ने बताया कि इसी दौरान उनका भाई सत्यनारायण भी पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। जिसने आरोपियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन, आरोपी भडक़ गए। उन्होंने लाठी-डंडों से उनके भाई पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
सीओ राहुल यादव का कहना है कि घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव आलमनगर निवासी राधेश्याम चौहान ने कोतवाली में तहरीर दी है। जिनका कहना है कि वह क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। रविवार को वह पंप पर अपने काम में व्यस्त थे। इसी दौरान कार सवार छह-सात युवक वहां पहुंचे। जिन्होंने मामूली कहासुनी के बाद उनके साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उनकी पिटाई की। पीडि़त ने बताया कि इसी दौरान उनका भाई सत्यनारायण भी पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। जिसने आरोपियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन, आरोपी भडक़ गए। उन्होंने लाठी-डंडों से उनके भाई पर भी हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
सीओ राहुल यादव का कहना है कि घायल को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन