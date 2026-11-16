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जनगणना 2027: हापुड़ में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्व गणना को लेकर दी गई जानकारी

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 16 Nov 2026 01:29 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 01:29 PM IST







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जनगणना 2027 के दूसरे चरण में सोमवार से स्व गणना शुरू हुई है। नगर पालिका के सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्व गणना को लेकर जानकारी दी गई। ऑफलाइन और ऑनलाइन किस प्रकार से फॉर्म भरने हैं। इसके बारे में ईओ संजय कुमार मिश्रा और ट्रेनरों ने जानकारी दी। ... और पढ़ें

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