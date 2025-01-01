Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   Broken-down truck on highway causes a traffic jam several kilometers long

Hapur News: हाईवे पर खराब ट्रक से लगा कई किलोमीटर लंबा जाम

Mon, 16 Nov 2026 12:11 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Broken-down truck on highway causes a traffic jam several kilometers long
ट्रक खराब होने के बाद पिलखुवा में एलिवेटिड रोड पर लगा जाम। संवाद - फोटो : कैडेट्स के घुड़सवारी प्रदर्शन ने किया रोमांचित
पिलखुवा। हापुड़ से गाजियाबाद की ओर जाने वाले हाईवे पर ट्रक खराब होने से लंबा जाम लग गया। सरस्वती अस्पताल से आगे फ्लाईओवर पर ट्रक बीच सड़क में खराब हुआ। ट्रक इस तरह सड़क के बीचोंबीच खड़ा हो गया कि दूसरे वाहन उसके बगल से नहीं निकल पा रहे थे। इसके चलते हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम मरवाड़ी पुलिस चौकी से हापुड़ बाईपास तक पहुंच गया। फ्लाईओवर पर रास्ता बदलकर निकलने की जगह नहीं होने से वाहन चालक काफी देर तक फंसे रहे। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात खुलवाने का प्रयास शुरू किया। वाहनों की लंबी कतारों के बीच से घटनास्थल तक पहुंचने में पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खराब ट्रक को सड़क से हटवाया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकी। सीओ मुनीश चंद्र ने बताया कि खराब ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारु कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed